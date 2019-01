«Ich hoffe, dass er in Innsbruck einen Schritt nach vorne kommt», sagte Schuster über den 23-Jährigen, der in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen jeweils nach dem ersten Durchgang ausgeschieden war. «Das ist natürlich ein fürchterliches Ergebnis, nach zwei Wettkämpfen mit null Punkten dazustehen», sagte Schuster.

Im vergangenen Jahr hatte Wellinger vor seinem Triumph bei den Winterspielen in Pyeongchang auch bei der Tournee überzeugt und war in der Gesamtwertung Zweiter hinter dem Polen Kamil Stoch geworden. In Innsbruck hatte er Rang drei belegt. Heute findet ab 14.00 Uhr die Qualifikation auf der Bergiselschanze statt. Tags darauf folgt zur gleichen Uhrzeit der Wettkampf.