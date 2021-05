Diese Begründung gibt es in dieser Saison normalerweise bei Spielern, die entweder selbst positiv auf das Coronavirus getestet worden sind oder als Kontakt einer positiv getesteten Person gelten. «Das ist ein großer Verlust», sagte Trainer Frank Vogel. Er könne keine weiteren Angaben machen, sagte er unter Verweis auf die Regeln in der Liga.

Ohne Schröder verloren die Lakers gegen die Raptors mit 114:121. Sie mussten damit die dritte Niederlage nacheinander hinnehmen und im letzten Viertel auch noch das verletzungsbedingte Aus von LeBron James. Der 36-Jährige bestritt sein zweites Spiel nach einer rund sechswöchigen Pause wegen einer Knöchelverletzung und kam auf 19 Punkte, sieben Rebounds und sechs Vorlagen, ehe er knapp sieben Minuten vor Schluss das Feld verließ. Trainer Vogel sprach nach der Partie von muskulären Problemen, «die zu erwarten waren».

Wegen einer positiv getesteten Person in seinem direkten Umfeld musste Schröder in dieser Saison bereits einmal in Quarantäne und konnte in dieser Zeit nicht spielen. «Ich könnte das nicht noch mal machen. Wenn das jetzt so passieren würde, dann würde ich halt eine Series komplett aussetzen zum Beispiel», hatte er vor etwa einer Woche im Zusammenhang mit seinen Überlegungen berichtet, sich impfen zu lassen oder nicht. Zu diesem Zeitpunkt war er noch nicht geimpft.

«Das ist die eine Sache, warum ich überlege, überhaupt geimpft zu werden. Das könnte ich halt mit mir selber auch nicht ausmachen. Deswegen bin ich die ganze Zeit am Überlegen und spreche mit meiner Familie, was soll ich machen», hatte Schröder gesagt. «Ich bin einer, der nicht gerne Schmerzmittel nimmt und diese ganzen Sachen. Ich versuche, da immer ohne diese ganzen Sachen auszukommen.»

