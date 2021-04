Der 19-Jährige aus Viersen wartet seit dem sechsten Saisontreffer am 8. März gegen die Edmonton Oilers auf ein eigenes Tor, hatte nichtsdestotrotz aber gute Aktionen in einer insgesamt nicht überzeugend spielenden Mannschaft. Das Problem seien nicht mangelnde Fähigkeiten seiner Spieler, sagte Trainer DJ Smith. «Uns fehlt die Intensität.» Die Senators hatten zuletzt vor einer Woche gespielt, weil zwei ihrer Partien verschoben worden waren.

Als Schlusslicht der Kanada-Division mit 13 Punkten Rückstand auf die viertplatzierten Canadiens haben die Senators nach zwei Dritteln der Saison nur noch theoretische Chancen auf die Playoffs, zumal die Canadiens vier Spiele weniger haben.

Ähnlich aussichtslos ist die Lage für die Buffalo Sabres um Tobias Rieder und die Detroit Red Wings mit Torwart Thomas Greiss. Die Sabres verloren nach Verlängerung gegen die New York Rangers 2:3 und sammelten so immerhin einen Punkt, haben in der Ost-Division aber dennoch 21 Zähler Rückstand auf Rang vier und die Boston Bruins. Detroit fehlen nach dem 2:3 nach Verlängerung gegen die Florida Panthers zehn Punkte auf die Nashville Predators in der Central-Division. Greiss parierte 33 Schüsse bei der Niederlage.

