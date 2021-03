Grund für James' Ausfall ist ein verstauchter Knöchel. Dem 36-Jährigen war Gegenspieler Solomon Hill in sein rechtes Bein gefallen. Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder hofft auf eine baldige Rückkehr. «Er wird sich in ein paar Tagen erholt haben. Ich mache mir keine Sorgen», sagte Schröder. In Anthony Davis fehlt den Lakers schon seit mehreren Wochen ein weiterer Leistungsträger.

© dpa-infocom, dpa:210321-99-907522/2