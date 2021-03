«Dagegen spräche, dass uns der spaßige Teil vom College – das Spielen vor Zuschauern und dieses Campus-Feeling – diese Saison komplett gefehlt hat. Mir ist klar, dass ich dieses Feeling nie wieder bekommen würde, wenn ich in die NBA gehe», sagte Wagner in einem Interview der «Berliner Zeitung»: «Du bist dann Profi und Basketball ist dein Beruf, von dem alles abhängt. Auf der anderen Seite sollte man den schon Schritt gehen, wenn man sich bereit fühlt.»

Der ehemalige Spieler von Alba Berlin ist derzeit für das Team der University of Michigan aktiv und will in den kommenden Wochen am liebsten den Titel in der US-College-Liga NCAA gewinnen. «Ich will erst mal gucken, wie wir als Team und ich selbst das Turnier spielen», sagte Wagner über die Entscheidung, sich eventuell für die Talenteziehung, den sogenannten Draft, anzumelden: «Ich weiß jetzt schon, dass die Entscheidung danach ohnehin viel zu schnell auf mich zukommt und da habe ich ehrlich gesagt wenig Bock drauf.»

Von einer Zukunft in der der stärksten Liga der Welt ist Wagner jedoch überzeugt. «Ich glaube, dass ich sehr gut spielen kann – auch in der NBA. Ich glaube aber auch, dass ich noch viele Schwächen habe», sagte der jüngere Bruder von Moritz Wagner, der für Washington in der NBA aktiv ist: «Irgendwann werde ich auf jeden Fall bereit sein, vielleicht in ein paar Monaten oder vielleicht in einem Jahr. Das Wichtigste ist, die Zeit bis dahin zu genießen.»

© dpa-infocom, dpa:210318-99-872102/2