«Ich bin ziemlich optimistisch», sagte Silver dazu. «Etwa die Hälfte der Teams hat schon Fans in den Arenen. Wenn weiter so schnell wie bisher geimpft wird und der Stoff weiterhin so wirksam gegen das Virus hilft, hoffen wir, dass wir relativ viele volle Arenen auch in der nächsten Saison haben werden.»

Gleichzeitig erklärte Silver vor dem Allstar-Spiel am Sonntag auch, dass eine Corona-Impfung für die Profis nicht zwingend erforderlich sei, um Teil des Spielbetriebs zu bleiben. Silver verdeutlichte aber: «Wir sind in Gesprächen mit dem Spielerverband. Es gibt einige Vorteile für die Spieler, die sich impfen lassen.» Diese müssten beispielsweise nicht mehr in Quarantäne, wenn sie als Kontaktperson einer infizierten Person eingestuft werden.

In der vergangenen Saison waren wegen der Pandemie 171 Partien abgesagt worden. Auch in dieser Spielzeit wurden wegen des Gesundheits- und Sicherheitsprotokolls der Liga bereits 31 NBA-Spiele verschoben.

