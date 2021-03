Stützle spielt seine erste Saison in der stärksten Eishockey-Liga der Welt und wird seinem Ruf als überragendes Talent bislang voll gerecht. Trainer DJ Smith lobt seinen Schützling regelmäßig in der Öffentlichkeit. Der Junioren-Nationalspieler ist unter den Liga-Neulingen in den Kategorien Scorerpunkte, Tore, Vorlagen und Schüsse aufs Tor jeweils in den Top drei.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-661794/2