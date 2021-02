Die Eagles bekommen bei dem Geschäft demnach einen Drittrundenpick im anstehenden Draft für die kommende Saison sowie ein weiteres Zugriffsrecht in der ersten oder zweiten Runde 2022. Das hängt davon ab, wie viel Wentz bei seinem neuen Team spielt und ob die Colts in die Playoffs kommen. Der Deal war am Donnerstag (Ortszeit) noch nicht offiziell.

Als die Eagles in der Saison 2017 den Super Bowl gewannen, war Wentz bis zu einer Verletzung der Stammquarterback des Teams. Die Eagles hatten ihn 2016 an zweiter Stelle des Drafts ausgewählt. In der vergangenen Saison verlor er nach zwölf Spielen seinen Stammplatz.

