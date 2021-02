Laut Nachrichtenagentur AP ist dies die längste Vertragsdauer in der Geschichte der MLB. Nach Angaben von ESPN ist der Kontrakt 340 Millionen US-Dollar schwer und damit der drittlukrativste in der MLB-Geschichte. Tatis Jr. kommt aus der Dominikanischen Republik und hat in der besten Basketball-Liga der Welt in weniger als zwei kompletten Spielzeiten schon 39 Home Runs geschlagen. Mit ihm erreichten die Padres in der vergangenen Saison nach 13 Jahren wieder die Playoffs.

