In der Partie gegen die Cleveland Browns am 17. Januöar war Mahomes nach einem Schlag auf den Hinterkopf ausgewechselt worden. Nun habe er alle erforderlichen Tests bei verschiedenen Ärzten bestanden und bereits dreimal wieder trainiert, so dass er gegen die Bills einsatzfähig ist, wurde der 25-Jährige von «The Athletic» zitiert. Mahomes war beim Super-Bowl-Sieg in der vergangenen Saison zum wertvollsten Spieler des Finales gewählt worden.

Um den Finaleinzug in diesem Jahr spielen die Buffalo Bills gegen den Titelverteidiger sowie die Tampa Bay Buccaneers gegen die Green Bay Packers. Der diesjährige Super Bowl ist für den 7. Februar (Ortszeit/8. Februar MEZ) angesetzt.

