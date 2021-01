Die Ravens drehten vor einigen tausend Zuschauern in Tennessee dabei einen 0:10-Rückstand und stehen erstmals seit Januar 2015 wieder in der zweiten Runde der Playoffs. Dort geht es entweder gegen die Buffalo Bills oder die Kansas City Chiefs.

«Das fühlt sich gut an», sagte Jackson dem TV-Sender ESPN. «Wir haben es zu Ende gebracht.» Der 24-Jährige leistete sich eine frühe Interception, erzielte dann aber einen Touchdown mit einem Lauf über 48 Yards selbst, den anderen erlief J.K. Dobbins. Die weiteren acht Punkte besorgte Kicker Justin Tucker durch zwei Field Goals und zwei Extrapunkte. Eine Interception von Titans-Quarterback Ryan Tannehill zwei Minuten vor dem Ende beraubte Tennessee aller realistischen Hoffnungen auf eine erneute Wende.

Jackson war in der vergangenen Spielzeit als wertvollster Spieler der Hauptrunde ausgezeichnet worden. Die beiden ersten Playoff-Spiele als Quarterback der Ravens verlor er in den beiden vergangenen Jahren aber und musste sich danach Kritik anhören.

Insgesamt 14 Teams waren für die Playoffs qualifiziert. Am Samstag hatten sich bereits die Buffalo Bills (gegen die Indianapolis Colts), die Los Angeles Rams (gegen die Seattle Seahawks) und die Tampa Bay Buccaneers (gegen das Washington Football Team) durchgesetzt.

Die beiden Top-Teams der Conferences - die Green Bay Packers um den deutschen Passempfänger Equanimeous St. Brown in der NFC und Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs in der AFC - haben am ersten Wochenende spielfrei. Der Super Bowl in Tampa ist für den 7. Februar geplant.

