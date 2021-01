Die erste Partie des Tages war ausgeglichen mit Führungswechseln zu Beginn, ehe der Sieger der AFC East gegen den Zweiten der AFC South im dritten Viertel auf 24:10 davonzog. Doch die Colts arbeiteten sich bis auf drei Punkte zurück, schafften es am Ende aber nicht mehr in Reichweite eines möglichen Field Goals zum Ausgleich.

«Es spielt keine Rolle, wie es aussieht. Das sind die Playoffs, da heißt es gewinnen oder nach Hause gehen. Wir haben es geschafft», sagte Bills-Quarterback Josh Allen. Er kam auf zwei Pässe für Touchdowns und warf für insgesamt 324 Yards. «Es ist lange her, dass die Bills Mafia so feiern konnte. Aber es ist nur ein Spiel.» Bills Mafia ist der Spitzname der Fans.

Insgesamt 14 Teams sind für die Playoffs qualifiziert. Die beiden Top-Teams der Conferences - die Green Bay Packers um den deutschen Passempfänger Equanimeous St. Brown in der NFC und Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs in der AFC - haben am ersten Wochenende spielfrei. Der Super Bowl in Tampa ist für den 7. Februar geplant.

© dpa-infocom, dpa:210109-99-958953/3