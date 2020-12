Auf seinem Twitter-Kanal schrieb der 38-Jährige, der im Sommer von den New York Rangers zu den Washington Capitals gewechselt war: «Es geht, um genau zu sein, um einen Aortenklappenersatz, die Aortenwurzel und den Ersatz der aufsteigenden Aorta.»

Schon im Dezember hatte Lundqvist erklärt, dass er die am 13. Januar beginnende Saison in der nordamerikanischen Profiliga NHL nicht in Angriff nehmen werde. Stattdessen will er sich auf seine Gesundheit konzentrieren und schreibt weiter: «In den vergangenen drei Wochen hat sich mein Fokus verschoben. Wir alle haben Berge zu erklimmen. Ich bleibe positiv und bin bereit für den Weg, um mich wieder zu erholen.»

© dpa-infocom, dpa:201229-99-838320/2