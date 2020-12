Das teilte Tampa Bays General Manager Julien BriseBois mit. Kutscherow habe sich eine Hüftverletzung zugezogen und müsse operiert werden.

«Niemand liebt es mehr als er, Eishockey zu spielen», sagte BriseBois. «Ich weiß, wie sehr es ihm weh tut, die reguläre Saison zu verpassen. Ich weiß aber auch, wie hart er arbeiten wird, um so schnell wie möglich wieder spielen zu können.» Es sei nun eine gemeinschaftliche Aufgabe, in die Playoffs einzuziehen und Kutscherow so die Gelegenheit zu geben, «uns noch zu helfen, den Stanley Cup zu verteidigen», so BriseBois.

Der 27 Jahre alte russische Angreifer spielt seit 2013 für Tampa Bay und war in den vergangenen fünf Jahren der Topscorer des Teams. In der Saison 2018/19 wurde Kutscherow als Topscorer der Liga auch zum wertvollsten Spieler der NHL gewählt. Kutscherow war im August und September mit 34 Torbeteiligungen zudem der punktbeste Spieler auf dem Weg zum Stanley-Cup-Sieg der Lightning.

Die verkürzte reguläre NHL-Saison beginnt am 13. Januar und soll nach 56 Partien pro Team am 8. Mai enden.

