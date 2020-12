«Der Super Bowl ist jedes Jahr unser Ziel. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind sehr gut. Wenn wir nicht gewinnen, ist das eine Enttäuschung», sagte der Sohn einer deutschen Mutter und eines amerikanischen Vaters der Deutschen Presse-Agentur.

Die Packers um Quarterback-Superstar Aaron Rodgers haben vor dem Heimspiel gegen die Carolina Panthers in der Nacht zu Sonntag (2.15 Uhr MEZ) eine bessere Ausgangssituation als die New Orleans Saints. Für die Playoffs qualifiziert ist St. Browns Football-Mannschaft bereits, mit Siegen in den verbleibenden drei Partien der Hauptrunde hätte das Team auch das Freilos in der ersten Playoff-Runde sicher.

Mit seiner Saison ist der 24 Jahre alte St. Brown dagegen nicht so richtig zufrieden. «Ich hatte mir schon mehr vorgenommen und habe gehofft, dass ich bessere Statistiken habe und nicht so viele Spiele verpasse. Aber ich kann nichts dafür, ich war verletzt.» Wegen einer Knieverletzung kann St. Brown noch immer nur eingeschränkt trainieren.

Auf den ersten Touchdown in der NFL wartet der älteste von drei Brüdern noch, trotzdem hat er sich seit dem Debüt 2018 das Vertrauen von Aaron Rodgers erarbeitet. «Er wirft dir nur den Ball zu, wenn er dir vertraut. Er hat einen sehr großen Einfluss darauf, wer spielt, und ich glaube, er vertraut mir», sagte St. Brown. «Er hat manchmal Tipps für mich, manchmal habe ich Fragen, was er als Quarterback möchte. Das ist gut, wir sprechen.»

Der Glaube an den ersten Touchdown ist bei St. Brown zudem ungebrochen. «Hoffentlich passiert es bald, davon träume ich. Ich möchte das wirklich unbedingt. Zuerst muss man aber gewinnen, das ist das wichtigste.»

