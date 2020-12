Anthony Davis unterschreibt einen Fünfjahresvertrag über 190 Millionen US-Dollar (rund 156,4 Millionen Euro), wie ESPN unter Berufung auf Davis' Agenten Rich Paul berichtete. Am Tag zuvor hatten die Lakers bekanntgegeben, dass der viermalige Champion James drei weitere Jahre bei dem Spitzenclub an der Westküste bleibt.

Der 27 Jahre alte Davis gilt als die Zukunft der Lakers, da James in diesem Dezember bereits 36 wird. Schon in der Meistersaison erwies sich das Duo mit einigen starken Rollenspielern als zu stark für die NBA-Konkurrenz. In dieser Transferphase kam zudem der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder zu den Lakers. «Wir wollen längerfristig wettbewerbsfähig bleiben und Entscheidungen treffen, die uns dies ermöglichen», sagte Lakers-Manager Rob Pelinka.

© dpa-infocom, dpa:201203-99-563058/2