East Hartford (dpa) - Zwei deutsche Fußballprofis haben mit ihren Teams in den Playoffs der MLS eine große Überraschung erlebt.

Hany Mukhtar führte Nashville SC zu einem unerwarteten 1:0 in der Verlängerung gegen Toronto FC, Kai Wagner dagegen schied mit dem Titelkandidaten Philadelphia Union nach einem 0:2 gegen New England Revolution aus.

Der aus Berlin stammende Mukhtar war gegen das zweitbeste Team der Eastern Conference maßgeblich an dem Treffer in der 108. Minute beteiligt. Seinen abgewehrten Schuss konnte Daniel Rios ins leere Tor schieben. Zuvor hatte Mukhtar bereits getroffen, das Tor zählte wie zwei weitere vermeintliche Treffer des Teams wegen einer Abseitsstellung aber nicht. Im Halbfinale der Eastern Conference geht es nun am Sonntag gegen Columbus Crew. Nashville spielt seine erste Saison in der MLS.

Die haushoch favorisierten Profis aus Philadelphia um Wagner dagegen unterlagen dem Tabellenachten der Hauptrunde. Für den Linksverteidiger aus Ulm war es womöglich die letzte Partie in der MLS, er wird mit einem Wechsel nach Europa in Verbindung gebracht. Dem Kicker sagte er in einem Interview: «Ich will im Januar, spätestens aber im Juli wieder nach Europa wechseln.»

Als Kandidaten gelten Teams aus Deutschland und England. «Ich habe hier meine Duftmarke gesetzt und bin bereit für eine der Top-3-Ligen in Europa. Bundesliga, Premier League oder Spanien, meinetwegen. Dort möchte ich Stammspieler sein und vielleicht sogar den Sprung zur Nationalmannschaft schaffen», sagte Wagner.

