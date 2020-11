Der 35-Jährige hatte zuvor fünf Jahre lang die Nachwuchs- und Perspektivmannschaft Oklahoma City Blues in der G-League geleitet und zu drei Divisionstiteln und vier Playoff-Teilnahmen geführt.

«Die Menge an Erfahrung als Cheftrainer und die vielfältige Erfahrungen während seiner Amtszeit bei den Blues ist selten für jemanden in seinem Alter», sagte Thunder-Geschäftsführer Sam Presti laut Mitteilung. Daigneault habe seit seinem Start in Oklahoma gezeigt, dass er ein selbstloser und effektiver Anführer sei.

