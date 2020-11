Im wichtigen Duell um die Vorherrschaft in der NFC South zeigten die Buccaneers eine offensiv völlig indisponierte Leistung. Nach zuletzt überzeugenden drei Siegen in Serie leistete sich Quarterback Brady am Sonntagabend (Ortszeit) drei Interceptions - schon bei seinem Debüt für die Buccaneers zum Saisonstart in die NFL hatten die Saints zwei Brady-Pässe abgefangen.

Die Pittsburgh Steelers dagegen sind erstmals in ihrer Geschichte nach acht Spieltagen in der NFL noch ungeschlagen und damit das einzige unbezwungene Team der Liga. Beim 24:19 gegen die Dallas Cowboys musste die Mannschaft von Quarterback-Routinier Ben Roethlisberger zwar bis zum letzten Spielzug zittern, geht aber mit enormen Rückenwind in die zweite Hälfte der Hauptrunde.

