Mitspieler auf dem Feld reagierten bestürzt, zahlreiche NFL-Profis drückten in den sozialen Netzwerken ihre Anteilnahme aus. Auch die deutsche Basketball-Legende Dirk Nowitzki, die nach ihrem Karriereende weiterhin in Dallas lebt, schrieb auf Twitter, sie denke an Prescott. Neuzugang Andy Dalton kam als Ersatz in die Partie und führte die Cowboys zu einem 37:34-Sieg.

