Nun kommt es am Freitag zum entscheidenden Spiel sieben. Der Sieger dort zieht ins Finale der Western Conference ein und trifft entweder auf die Vegas Golden Knights oder Vancouver Canucks. Ob und wann Grubauer in diesen Playoffs noch zum Einsatz kommen kann, ist offen.

Die Partien in der NHL finden wegen der Corona-Pandemie in zwei Blasen in Kanada statt. Die Teams der Eastern Conference spielen in Toronto, in der Halle der Maple Leafs. Die Mannschaften der Western Conference gehen in Edmonton auf Torejagd. In der Heim-Arena der bereits ausgeschiedenen Edmonton Oilers um MVP-Kandidat Leon Draisaitl finden auch die beiden Conference-Finals und die Endspiele um den Stanley Cup statt. Zuschauer sind nicht gestattet.

