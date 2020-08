Lakers in Sondertrikot: Spieler erinnern an Kobe Bryant

Los Angeles (dpa) - In Erinnerung an ihren verunglückten ehemaligen Spieler Kobe Bryant wollen die Los Angeles Lakers im nächsten Playoff-Duell ein Sondertrikot tragen. Das kündigte Trainer Frank Vogel am Sonntag an, dem Tag an dem Bryant eigentlich 42 Jahre alt geworden wäre.