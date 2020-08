Das Team um Topstar Chris Paul setzte sich in Orlando mit 121:103 gegen die Washington Wizards mit den deutschen Basketball-Nationalspielern Isaac Bonga und Moritz Wagner durch. Damit dürfen die Thunder weiter hoffen, möglicherweise noch als viertbestes Team der Western Conference in die K.o.-Runde zu starten. Schröder hatte zuletzt das Turnier, mit dem die NBA ohne Zuschauer ihre Saison beenden will, wegen der Geburt seines zweiten Kindes verlassen und ist noch nicht wieder zum Team zurückgekehrt.

Die Wizards verloren auch ihre sechste Partie seit Wiederbeginn der Spielzeit, sie hatten bereits zuvor keine Chance auf die Playoffs mehr. Bonga zeigte mit 14 Punkten und acht Rebounds eine starke Leistung, auch Wagner kam auf gute zwölf Zähler.

© dpa-infocom, dpa:200809-99-104193/3