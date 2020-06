Der inzwischen 32 Jahre alte Football-Profi hatte 2016 als erster Profi in der NFL während der Nationalhymne durch Knien gegen Polizeigewalt und Rassismus demonstriert und ist seit 2017 ohne Vertrag.

Carroll, der 2017 nach eigenen Angaben über eine Verpflichtung Kaepernicks nachgedacht hatte, sagte laut ESPN-Angaben, in all der Zeit habe ihn nie jemand nach dem Treffen mit Kaepernick gefragt: «Ich habe nie mit einem anderen Cheftrainer darüber gesprochen. Ich habe bis heute mit niemandem darüber gesprochen. Ich habe heute einen Anruf bekommen.» Er werde nicht sagen, von wem der Anruf kam. «Ich weiß, dass jemand interessiert ist. Also werden wir sehen, was damit passiert.»

Carroll sagte, er bedauere, Kaepernick nicht verpflichtet zu haben. Er habe sich dagegen entschieden, weil er in ihm einen Stammspieler gesehen habe und die Seahawks schon damals Russell Wilson gehabt hätten. Er sei davon ausgegangen, dass Kaepernick bei einem anderen Team einen Vertrag bekommen und Startspieler werden würde.