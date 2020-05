Unerwartet am meisten Geld erlösten die Beton-Handabdrücke des im Januar bei einem Hubschrauberabsturz gestorbenen Amerikaners mit einem Höchstgebot von 75.000 Dollar (rund 68.500 Euro). Für ein in der Finalserie 2000 getragenes Set aus Trikot und Hose war das Höchstgebot am Donnerstag 43.750 Dollar (rund 40.000 Euro). Das Paar Schuhe aus jener Partie brachte weitere 25.600 Dollar (rund 23.400 Euro).

Nach Angaben des Auktionshauses sind Original-Teile des fünfmaligen NBA-Champions mit den Los Angeles Lakers vergleichsweise selten. Bei der jährlich veranstalteten Auktion, die wegen des Coronavirus in diesem Jahr nur Schrift-, Online- und Telefon-Gebote annahm und im Internet übertragen wurde, kamen zahlreiche Trikots, Medaillen und weitere Erinnerungsstücke aus der Welt des Sports unter den Hammer.