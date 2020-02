Der 36 Jahre alte Verteidiger des Stanley-Cup-Siegers war am Dienstag während des Spiels im ersten Drittel auf der Bank bewusstlos zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Die NHL-Partie wurde nach dem Vorfall abgebrochen. Der Defibrillator soll im Notfall Bouwmeesters normalen Herzschlagrhythmus wiederherstellen. Noch befindet er sich zur Behandlung in einem Krankenhaus in Anaheim.