Der 23 Jahre alte deutsche Eishockey-Nationalspieler belegte den 16. Platz. Erstellt wurde das Ranking der National Hockey League von Statistikern, Produzenten, Moderatoren und Reportern. «Es gibt nichts, was er nicht kann», sagte einer der Präsentatoren in einem Video auf der Homepage der nordamerikanischen Profiliga. Draisaitl hatte in der vergangenen Saison für die Edmonton Oilers 50 Tore erzielt und 55 Mal die Vorarbeit zu einem Treffer geleistet. Auf Platz eins des Rankings landete zum dritten Mal nacheinander Draisaitls Teamkollege Connor McDavid.