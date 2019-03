Der 23-jährige Draisaitl breitete mit seinem 43. Assist der laufenden Saison das zwischenzeitliche 2:0 durch Zack Kassian (15. Minute) vor. Landsmann Tobias Rieder blieb ohne Scorer-Punkt. Mit 67 Punkten liegt Edmonton aktuell sieben Punkte hinter dem letzten Wildcard-Platz in der Western Conference.

Nationaltorhüter Thomas Greiss und die New York Islanders besiegten die Ottawa Senators 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). Der 33-jährige Greiss verbuchte 35 Paraden. Der Landshuter Tom Kühnhackl gab die Vorlage zum 2:1 durch Valtteri Filppula (16.). Dennis Seidenberg stand nicht im Aufgebot seines Teams. Die New Yorker befinden sich mit 85 Punkten an der Spitze der Metropolitan Division.

Dominik Kahun von den Chicago Blackhawks verbuchte einen Assist beim 5:4 (2:0, 0:3, 2:1, 1:0)-Erfolg nach Penaltyschießen gegen die Buffalo Sabres. Der 23-jährige Kahun bereitet das 2:0 durch Artem Anisimov (19.) vor. Chicago belegt mit 65 Punkten den zwölften Platz im Westen. Die Colorado Avalanche um Torwart Philipp Grubauer verloren gegen die Dallas Stars 0:4 (0:1, 0:1, 0:2). Der 27-jährige Rosenheimer ersetze den Russen Semjon Warlamow kurz vor dem Ende der Partie im Tor der Avs. Colorado ist mit 70 Punkten Zehnter im Westen.