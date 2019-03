Die Kalifornier zogen in eigener Halle gegen die St. Louis Blues knapp mit 4:5 (1:2, 2:1, 1:2) den Kürzeren. Der 31-jährige Holzer gab die Vorlage zum Führungstreffer der Gastgeber durch Nick Ritchie (6. Minute). Zwar konnten die Ducks einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand in eine 4:3-Führung verwandeln, doch mit zwei Toren innerhalb von zwölf Sekunden in den Schlussminuten der Partie sicherten sich die Blues den Auswärtserfolg. Anaheim belegt mit 61 Punkten weiter den vorletzten Platz in der Western Conference.