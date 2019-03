329 Punkte in einem NBA-Spiel: Nur zweimal gab es mehr

Atlanta (dpa) - Erst in der vierten Verlängerung fiel die Entscheidung: Mit 168:161 setzten sich die Chicago Bulls in der nordamerikanischen Basketball-Liga gegen die Atlanta Hawks durch. Nur zweimal in der Geschichte der NBA gab es Partien mit einer höheren Ausbeute.