Der 33 Jahre alte Profi der Los Angeles Lakers sprach in der von ihm mitproduzierten Sendung «The Shop» beim Sender HBO von «alten weißen Männern», die eine «Sklaven-Mentalität» haben und die Teams wie Sklavenhalter führen werden. James merkte an, dass die Spieler dafür sorgen, dass es läuft, diese in der NFL aber oft nur blind gehorchen müssten. Ohne die Profis gebe es keinen Football, sagte James, ebenso sei es in der Basketball-Liga NBA.