Die Spanierin ist bei der WTA-Veranstaltung an Nummer vier gesetzt und benötigte 1:20 Stunden für ihren Sieg. Petkovic ist während der laufenden Sandplatzsaison in Europa noch ohne Sieg. Die einstige Top-Ten-Spielerin zählt nicht mehr zu den besten 100 der Welt. Weitere deutsche Spielerinnen sind in Belgrad nicht dabei.

