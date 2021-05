Gegen den 21-jährigen Australier Alexei Popyrin unterlag der zehn Jahre ältere Struff 3:6, 6:7 (4:7). Erst am Sonntag zuvor hatte die Nummer 40 der Weltrangliste beim Sandplatzturnier von München sein erstes Finale auf der ATP-Tour verloren.

Struff fand gegen den Weltranglisten-76. Popyrin zunächst nicht in die Partie und lag schnell 1:5 hinten. Im zweiten Durchgang konnte der sich steigernde Sauerländer dann mehrere Satzbälle gegen den stark aufschlagenden Popyrin nicht nutzen.

In der zweiten Runde haben aber noch zwei Deutsche eine Chance aufs Achtelfinale. Alexander Zverev spielt nach einem Freilos gegen den Japaner Kei Nishikori. Dominic Koepfer gewann am Montag in der ersten Runde gegen den Amerikaner Reilly Opelka und tritt als nächstes gegen den Chilenen Cristian Garin an.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-464911/2