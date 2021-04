Eine Woche nach ihrem Achtelfinal-Aus in Stuttgart zog die 33-jährige Kielerin mit einem 7:6 (7:5), 6:1 gegen die frühere French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova aus Tschechien in die zweite Runde der Sandplatz-Veranstaltung ein. Dort trifft Kerber auf die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova und damit erneut auf eine Tschechin. Auch Laura Siegemund aus Metzingen zog durch ein 6:4, 6:2 gegen die Ukrainerin Katerina Koslowa in die nächste Runde ein.

Die frühere Weltranglisten-Erste Kerber hat einen schwachen Saisonstart hinter sich und sucht vor den Ende Mai beginnenden French Open ihre Bestform. Neben der deutschen Nummer eins hatte die Schwäbin Laura Siegemund über die Qualifikation den Sprung in das Hauptfeld des mit rund 2,5 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Turniers geschafft.

