Jede Stadt wird zwei der sechs Gruppen ausrichten. In der spanischen Hauptstadt Madrid werden dann zwei Viertelfinals, im österreichischen Innsbruck und in Turin/Italien jeweils ein Viertelfinale stattfinden. Madrid richtet zudem die Halbfinals und das Endspiel aus. Das Finalturnier war coronabedingt um ein Jahr verschoben worden.

Ab 25. November startet in der Tiroler Landeshauptstadt unter anderem die Gruppe F mit Österreich, Deutschland und Serbien. Zudem spielen dort Frankreich, Großbritannien und Tschechien in Gruppe C. In Madrid sind Spanien, Russland und Ecuador (Gruppe A) sowie in Gruppe B mit Kanada, Kasachstan und Schweden dabei. In Turin spielen Kroatien, Australien und Ungarn sowie die USA, Italien und Kolumbien. Das Endspiel der elftägigen Veranstaltung steigt am 5. Dezember. 2019 hatte Spanien den Davis Cup im Finale gegen Kanada gewonnen.

