Das sei aufgrund der Coronavirus-Pandemie die wahrscheinlichste Lösung für das Rasenturnier in London vom 28. Juni bis 11. Juli, teilten die Veranstalter mit. Die Entscheidungen über die Zuschauer-Kapazität sollen aber so spät wie möglich getroffen werden, um eine möglichst hohe Zahl an Besuchern zuzulassen.

Anders als sonst müssen die Spieler und ihre Teams, die sonst häufig eigene Häuser anmieten, diesmal in offiziellen Turnier-Hotels wohnen. Im vergangenen Jahr war Wimbledon aufgrund der Corona-Krise erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ausgefallen.

