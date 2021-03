Gegen den Weltranglisten-Zwölften Denis Shapovalov blieb der 30 Jahre alte Warsteiner beim 1:6, 3:6 chancenlos. Struff musste damit gegen den an Position drei gesetzten Kanadier das nächste frühe Aus hinnehmen. Gegen Shapovalov hatte Struff zuvor oft starke Leistungen gezeigt und vier von fünf Partien gewonnen.

Der Weltranglisten-39. hatte bei der mit 2,048 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung in der ersten Runde mit einem klaren Zwei-Satz-Erfolg gegen den Kasachen Michail Kukuschkin seine Negativserie beendet. Zuletzt war die deutsche Nummer zwei bei den Turnieren in Rotterdam, Montpellier und bei den Australian Open in Melbourne jeweils schon in der ersten Runde ausgeschieden. In Dubai war kein weiterer deutscher Tennisprofi dabei.

