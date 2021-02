Der 31 Jahre alte Tennisprofi aus München setzte sich gegen den den Österreicher Dennis Novak in 83 Minuten mit 6:4, 6:1 durch. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Gojowczyk am Samstag auf den an Nummer eins gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut oder den Franzosen Ugo Humbert. Die Hartplatz-Veranstaltung ist mit rund 320.000 Euro dotiert.

