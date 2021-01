«Wenn mir eine Impfung zum Beispiel in Sachen Reisen das Leben erleichtert, was im Tennis fast jede Woche der Fall ist, dann werde ich mich auf jeden Fall impfen lassen - sobald es eben möglich ist», sagte der 26-Jährige aus Furtwangen dem «Schwarzwälder Bote».

Der Weltranglisten-68. bereitet sich derzeit in Melbourne auf die Australian Open vor und darf derzeit nach seiner Einreise in Australien aufgrund der strengen Quarantäne-Regelungen nur für wenige Stunden am Tag das Hotelzimmer verlassen. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 8. Februar. In der Woche zuvor will Koepfer ein ATP-Turnier in Melbourne bestreiten.

