Stebe setzte sich in Doha gegen den Australier Rinky Hijikata 6:4, 6:2 durch und trifft nun in seinem abschließenden Qualifikationsspiel auf den Serben Viktor Troicki. Brown behauptete sich in seinem zweiten Spiel mit 6:3, 7:5 gegen den Spanier Carlos Taberner und bekommt es im entscheidenden Duell mit dem US-Amerikaner Maxime Cressy zu tun.

Ausgeschieden ist dagegen Yannick Maden, der 6:2, 3:6, 4:6 gegen Cressy verlor. Auch Julian Lenz und Maximilian Marterer scheiterten. Bei den Damen in Dubai verabschiedeten sich Antonia Lottner und Katharina Gerlach ebenfalls in der zweiten Runde. Über die Qualifikation schaffte damit keine deutsche Tennis-Dame den Sprung ins Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

Wegen der Coronavirus-Pandemie und der Einreise-Bestimmungen nach Australien findet die Qualifikation in diesem Jahr nicht in Melbourne statt. Nach den Wettbewerben in Katar (Herren) beziehungsweise Dubai (Damen) sollen die Profis mit ihren reduzierten Betreuerteams zwischen dem 15. und 17. Januar nach Melbourne reisen und sich dort für zwei Wochen in Quarantäne begeben.

© dpa-infocom, dpa:210112-99-998447/2