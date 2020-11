London (dpa) - Am Ort seines größten Turniersiegs will Tennisspieler Alexander Zverev seine wechselhafte Saison erfolgreich beenden.

Bei den ATP Finals in London, die er vor zwei Jahren gewann, tritt der Weltranglisten-Siebte am Abend (21.00 Uhr/Sky) zu seinem ersten Gruppenspiel an. Sein Auftaktgegner ist der russische Weltranglisten-Vierte Daniil Medwedew, gegen den er zuletzt im Endspiel des Masters-Turniers von Paris verlor.

«Ich habe immer mein bestes Tennis da gespielt, ich hoffe, ich kann das wieder so machen», sagte Zverev über die ATP Finals. Das erste Match seiner Gruppe bestreiten am Nachmittag des zweiten Turniertags der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien und der Argentinier Diego Schwartzman (15.00 Uhr).

Die ersten beiden der zwei Gruppen ziehen jeweils ins Halbfinale am Samstag ein. Mit dem Endspiel am Sonntag geht die von der Coronavirus-Pandemie beeinträchtigte Saison zu Ende.

Eine Zerrung am Oberschenkel schränkte Zverev vor dem Turnier im Training ein. Der 23-jährige Hamburger hoffte, für sein erstes Spiel bereit zu sein. «Die ATP Finals in London sind ein ganz besonderes Turnier. Es ist der schwerste Wettkampf des Jahres», sagte der US-Open-Finalist. «Du musst vom ersten Schlag an hochkonzentriert sein, kannst - anders als bei manch anderem Turnier, wo die Bandbreite der teilnehmenden Spieler viel größer ist - kein einziges Spiel etwas ruhiger angehen.»

Das Turnier findet in diesem Jahr letztmals in London statt, im kommenden Herbst ist dann erstmals Turin Gastgeber. «Turin und Italien sind grundsätzlich sehr sportbegeistert. Deshalb freue ich mich auf die kommende Austragung in Turin», sagte Zverev: «Doch London wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben.»

© dpa-infocom, dpa:201115-99-343177/2