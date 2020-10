Auf den topgesetzten Alexander Zverev, den er bei den French Open im Achtelfinale ausschaltete, könnte Sinner in Köln im Halbfinale treffen. In Paris war er im Viertelfinale an Seriensieger Rafael Nadal gescheitert, hatte dem Spanier aber über zwei Sätze gut Paroli geboten.

