French-Open-Sieger Nadal will in Paris-Bercy spielen

Paris (dpa) - French-Open-Sieger Rafael Nadal will seine Tennis-Saison fortsetzen und in Paris-Bercy antreten. Das teilte der Weltranglisten-Zweite am Dienstag in den sozialen Netzwerken mit. Das Masters-Turnier in der französischen Hauptstadt soll vom 2. bis 8. November ausgetragen werden.