Deutschlands bester Profi ist bei der von Cincinnati nach New York verlegten Hartplatz-Veranstaltung an Nummer fünf gesetzt und hat in der ersten Runde ein Freilos. Der frühere Wimbledonsieger Murray steht dank einer Wildcard im Hauptfeld und bekommt es zum Auftakt mit dem US-Amerikaner Frances Tiafoe zu tun. Gewinnt Murray gegen Tiafoe, spielt er danach gegen Zverev. Der Sauerländer Jan-Lennard Struff trifft zunächst auf Alex de Minaur aus Australien.

Die Hauptfeld-Partien beginnen am Samstag. Bei den Herren sind sieben Spieler aus den Top Ten dabei, darunter der an Nummer eins gesetzte Serbe Novak Djokovic, Australian-Open-Finalist Dominic Thiem aus Österreich und der russische Titelverteidiger Daniil Medwedew.

Bei den Damen steht bislang keine Deutsche im Hauptfeld. Angelique Kerber (Kiel) und Julia Görges (Bad Oldesloe) hatten frühzeitig ihren Verzicht auf eine Teilnahme an dem Vorbereitungsturnier für die US Open bekanntgegeben. In der Qualifikation eine Runde weiter ist die Metzingerin Laura Siegemund. Ausgeschieden ist Anna-Lena Friedsam. Nicht dabei sind die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien und die rumänische Nummer zwei Simona Halep.

