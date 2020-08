Die Partie war im zweiten Satz vertagt worden, nach Anlaufschwierigkeiten setzte sich Siegemund gegen die Außenseiterin noch sicher durch. Nächste Gegnerin der Weltranglisten-65. ist am Donnerstag die Spanierin Sara Sorribes Tomo. Siegemund bestreitet in Prag ihr zweites WTA-Turnier nach der Corona-Pause, in Palermo schied die 32-Jährige im Achtelfinale aus.

