Das Turnier, das normalerweise in Cincinnati stattfindet und diesmal wegen der Coronavirus-Pandemie vom 22. bis 28. August in New York ausgetragen wird, hat der 33 Jahre alte Schotte bereits zweimal gewonnen.

Murray ist nach zwei Hüftoperationen in der Weltrangliste auf Platz 129 abgerutscht. Sein letztes offizielles Spiel betritt er im November. Nach dem Masters-Turnier will Murray auch bei den US Open aufschlagen.

