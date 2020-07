Die ehemalige Wimbledon-Finalistin spielt für die Mannschaft der New York Empire, zu der unter anderem auch die frühere Nummer eins Kim Clijsters aus Belgien gehört. Ihr erstes Match soll Lisicki an diesem Montag bestreiten. Die Serie geht bis zum 2. August.

Wegen zahlreicher Verletzungen und einer Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber hat die 30-Jährige seit Ende Juli 2019 kein offizielles Match mehr bestritten. In der Weltrangliste ist die frühere Nummer zwölf der Welt bis auf Platz 595 zurückgefallen. Ob und wo Lisicki in diesem Jahr noch an Turnieren teilnehmen wird, ist daher noch ungewiss.

Die Tennis-Tour soll am 3. August mit einem Sandplatz-Turnier in Palermo wieder loslegen. Am 31. August sollen in New York die US Open stattfinden. Ob dies angesichts der Corona-Pandemie aber wirklich der Fall ist, ist noch ungewiss.

© dpa-infocom, dpa:200712-99-763750/2