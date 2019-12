«Ich würde dem ZDF raten, sie mehr ins 'Sportstudio' zu schieben als in die 'Sportreportage'», sagte die 46-Jährige in Hamburg. Die 32 Jahre alte Petkovic hatte erstmals die «Sportreportage» im ZDF moderiert. Die ehemalige Top-Ten-Spielerin erhielt vorwiegend positive Kritiken. «Sie hat es sehr gut gemacht», sagte Rittner erneut. «Aber ich habe das auch so erwartet.»

Die ehemalige langjährige Fed-Cup-Trainerin gab den TV-Verantwortlichen noch einen weiteren Rat. «Ich würde mir wünschen, wenn das ZDF Andrea mehr Freiheiten gibt, mehr zu freestylen als auf diesen Teleprompter zu glotzen», meinte sie. «Ich glaube aber, da wird sie sich mit der Zeit durchsetzen.»

Petkovic wird am 8. Dezember ein zweites Mal die Moderation der «Sportreportage» übernehmen und bereitet sich damit auch schon auf die Zeit nach ihrer Tennis-Karriere vor.