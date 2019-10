Zverev in Paris jetzt gegen Kanadier Shapoval

Paris (dpa) - Alexander Zverev trifft beim Tennis-Turnier in Paris im Achtelfinale auf den Kanadier Denis Shapovalov. Der 20-Jährige setzte sich am Mittwoch in der zweiten Runde gegen den Italiener Fabio Fognini mit 3:6, 6:3, 6:3 durch.