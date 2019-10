Aufgrund einer Beinverletzung hatte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin auf eine Teilnahme am WTA-Turnier in Luxemburg in der vergangenen Woche verzichtet. Ihre Saison, in die sie als Weltranglisten-Zweite gestartet war, beendete Kerber damit vorzeitig.

Luxemburg-Finalistin Julia Görges rutschte zwei Plätze ab und wird als Weltranglisten-28. geführt. An der Spitze steht weiterhin die Australierin Ashleigh Barty.